Météo en Belgique : après la pluie, le beau temps

Une zone nuageuse arrivera par l’est du pays en fin d’après-midi nous amenant quelques gouttes sur l’est durant la nuit. Le ciel sera donc couvert ce soir et cette nuit.

Dimanche, la journée sera variable. Le ciel sera assez nuageux en matinée avec de faibles gouttes possible sur la wallonie et après midi, nous aurons une alternance entre nuages et éclaircies.

Lundi, on pourra encore avoir quelques averses sur un moitié sud.

A partir de mardi, le temps deviendra plus calme et plus lumineux avec un vent d’est. Les températures vont monter très progressivement de jour en jour et le temps resterait probablement sec pour quelques jours.