Météo en Belgique : alternance de nuages et d’éclaircies avec quelques averses ce samedi

Demain, la matinée se déroulera avec de belles éclaircies et un temps sec. Les nuages seront plus nombreux l’après-midi, parfois accompagnés d’averses faibles et éparses. Des éclaircies feront encore leur apparition de temps en temps. Les températures atteindront 16 à 21°C l’après-midi, le tout dans une ambiance de nouveau plus venteuse.