Météo en Belgique : alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses, dans une grande douceur

Dimanche, la journée sera nettement plus nuageuse que la veille et de faibles pluies intermittentes se produiront par endroits. Le vent passera au secteur ouest et nous serons donc dans un flux océanique, ce qui aura pour effet de faire baisser les températures, qui ne dépasseront plus 8 à 14°C.

Les nuages nous accompagneront encore pour le début de semaine prochaine avec un temps globalement sec même si on ne pourra pas exclure l’une ou l’autre averse. Le vent restera sensible et les maxima seront plutôt conformes aux moyennes de saison, compris entre 9 et 14°C.