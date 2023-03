Météo en Belgique : alternance de giboulées et d’éclaircies ce lundi

Le temps restera variable cet après-midi : nous connaîtrons une alternance d’averses et de périodes plus sèches et ensoleillées. On attend parfois du grésil ou des flocons de neige mêlés à la pluie, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. À partir de 16h, ce sera le retour d’un temps sec et d’un ciel plus dégagé sur l’ouest du territoire. Il fera encore assez froid avec des maxima de seulement 2 à 4°C en Ardenne, 7°C de Liège à Charleroi et au littoral, 8°C pour Virton, Mons, Bruxelles et la Campine, et 9°C du côté de Tournai.