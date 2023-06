Météo en Belgique : accalmie temporaire ce mercredi

Demain jeudi, dès le matin, une zone fortement pluvieuse apportera pas mal de précipitations sur les provinces de Luxembourg et Liège et cela s’étendra vite au centre du pays en début de matinée. Seuls le littoral et l’extrême ouest resteront au sec tandis qu’ailleurs la pluie sera battante. L’après-midi, pas de changement et sous ces fortes pluies, les températures vont chuter par rapport à ces derniers jours : pas plus de 19 à 21°C avec un petit vent de nord.