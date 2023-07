Météo en Belgique : à nouveau variable cet après-midi ce jeudi

Cet après-midi, le ciel se chargera davantage avec des nuages bourgeonnants un peu plus menaçants. Quelques ondées seront possibles, généralement faibles mais peut-être un peu plus soutenues sur l’ouest du pays et la Flandre. Le vent restera faible ce jeudi. Le temps redeviendra sec partout en soirée avec un ciel dégagé au nord et encore pas mal de nuages au sud. Côté températures, on est légèrement sous les valeurs de saison : 18°C en bord de mer, 19 à 20°C en Ardenne, 22 à 23°C dans le centre et 24°C sur l’extrême sud.