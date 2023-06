Météo en Belgique : 1er week-end de juillet mitigé

Dimanche, les nuages encore nombreux en matinée laisseront place à de belles périodes de soleil au fil des heures. Le vent restera soutenu et les maxima s’échelonneront entre 19 et 24 °C.

Lundi et mardi, même type de scénario : plus de nuages le matin, des éclaircies plus larges l’après-midi. On pourrait localement essuyer quelques gouttes. Les températures resteront un peu justes pour un début juillet.