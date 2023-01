Météo du week-end : un temps sec mais souvent gris

On verra quand même quelques étoiles la nuit prochaines d’abord sur le Nord-Ouest et puis sur le centre en seconde partie de nuit. Malgré la couverture nuageuse qui restera compacte au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse, les températures seront négatives -3 °C au signal de Botrange -2 °C à Spa et le froid sera vif là où on verra les étoiles -3 °C à Anvers 0 °C de Mons à Liège en passant par Bruxelles.