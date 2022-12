Demain matin, le brouillard sera généralisé et le températures seront comprises entre -2 et 2 degrés. Ce brouillard dissipé, nous retrouverons un temps gris partout et frais à la mi- journée avec des valeurs de -1 à 3 degrés. Le ressenti sera altéré par ce vent sensible de 30à 40 km/h.