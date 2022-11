Météo du week-end retour du gel et des premiers flocons de neige de la saison

Pas plus de -3 °C à 3 °C au lever du jour avant qu’une onde pluvieuse ne traverse la Belgique d’Ouest en Est apportant quelques flocons de neige parmi la pluie sur les hauteurs. Il fera ensuite moins froid et il n’y aura plus de gelée au sol dès lundi (ou alors très localement). Après une matinée plutôt calme, retour d’une onde pluvieuse par l’Ouest l’après-midi. Des averses rythmeront la journée de mardi, elles seront plus fréquentes et plus intenses en bord de mer.