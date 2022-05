Météo du week-end : retour d’un temps calme et fin du code orange ce vendredi soir

Retour d’une masse d’air plus chaud pour terminer le week-end sous un soleil éblouissant. A l’ombre, les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 19 °C et 25 °C. Retour des orages lundi mais ils seront aléatoires et plus anarchiques que ceux d’aujourd’hui. Le ciel sera changeant mardi et une petite ondée de-ci de-là n’est pas exclue.