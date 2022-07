Météo du week-end : nuageux samedi, ensoleillé et chaud dimanche

Dimanche sera la journée la plus ensoleillée du week-end mais également la plus chaude. Nous atteindrons et même dépasserons localement les 30 °C à l’ombre

Lundi, une perturbation orageuse traversera notre pays d’Ouest en Est. Le ciel sera voilé à l’Est en matinée alors que des orages gronderont à l’Ouest. L’après-midi, le ciel va se dégager à l’Ouest et sur le centre tandis que les averses orageuses séviront au sud du Sillon Sambre-et-Meuse.

Mardi après une belle matinée, quelques nuages parfois porteurs d’averses rythmeront l’après-midi dans une masse d’air plus froid.

Ensuite, les conditions anticycloniques seront de retour, le temps sera sec et de plus en plus chaud.