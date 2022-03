Météo du week-end : la qualité de l’air va "s’améliorer"

Il y aura un peu plus de vent ce samedi, les rafales de 30 à 40 km/h devraient brasser la masse d’air et donc favoriser la dispersion des particules fines et limiter la concentration au Nord du sillon Sambre-et-Meuse. La qualité de l’air restera moyenne à localement médiocre dans certaines grandes villes comme Charleroi, Anvers et Gand selon les prévisions de la Cellule Interrégionale de l’Environnement.