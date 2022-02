Météo du week-end en un mot : SOLEIL

Les gelées seront presque généralisées à tout le territoire et dans certaines régions du Sud du sillon Sambre-et-Meuse, les endroits à l’abri du vent seront les plus enclins aux fortes gelées (parfois jusqu’à -8 °C). Le brouillard va également s’installer à l’Est il s’agira d’être vigilant pour les départs en vacances la nuit et tôt le matin.