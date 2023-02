Météo du week-end : douceur, grisaille et un peu de pluie

Nous sommes situés entre une zone de haute pression au Sud du continent et une dépression en mer Baltique. C’est donc un flux maritime d’Ouest qui nous amène des nuages sous lesquels un petit crachin s’échappe, essentiellement à l’est du pays ce vendredi après-midi. Les rafales de vent atteignent les 50 km/h et les pointes de vent pourraient dépasser les 60 km/h au littoral. Très peu de plus chez nous car notre pays est plus proche de l’anticyclone que de la dépression.