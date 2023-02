Météo du week-end : Ciel gris mais il fera plus doux

Dimanche : le ciel sera toujours gris, avec peut-être une petite éclaircie l’après-midi par endroits. Nous aurons toujours des températures assez douces pour la saison. Le temps semble tout de même s’améliorer avec un ciel qui se dégage la nuit suivante.

Lundi : Encore quelques nuages bas en matinée en Ardenne, ensuite le temps sera lumineux sur l’ensemble du pays.

Dès mardi et jusqu’à vendredi, le ciel sera dégagé et il fera bien plus doux. Les températures grimperont jusqu’à 14 °C mercredi.