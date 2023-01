Météo du week-end : beaucoup de pluie et beaucoup de vent avant le retour du froid et de la neige

La carte des cumuls pluviométriques des 7 derniers est sans équivoque, c’est dans le sud-est du pays qu’il a le plus plu. Certains cours d’eau sont en phase de pré-alerte de crue. A l’heure d’écrire cet article, il s’agit de la Sûre et ses affluents, la Moyenne Semois et ses affluents, la Haute Semois et ses affluents, la Chiers et ses affluents, la Vierre et ses affluents et la Basse Semois et affluents. Retrouvez toutes les informations de l’hydrométrie en Wallonie ici.