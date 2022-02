Météo du week-end : beaucoup de lumière

Dimanche aussi sera une belle journée même si nous attendons une perturbation dont les premières gouttes sont attendues en bord de mer en fin de journée.

Début de semaine venteux, pluvieux et plus doux

Le jour de la Saint-Valentin sera ponctué d’averses sous forme de giboulées et les températures seront en hausse. Le vent sera sensible dès la nuit de dimanche à lundi avec des rafales possibles de 60 km/h à 70 km/h.

Si le temps sera plus calme à l’Est mardi, une nouvelle dégradation est attendue à l’ouest du pays. La semaine prochaine sera souvent pluvieuse et plus douce.