Météo du week-end : à nouveau sec et froid mais ça change lundi

Dimanche, après une nuit glaciale, le voile d’altitude plutôt fin le matin va s’épaissir rendant le ciel laiteux l’après-midi.

C’est ensuite de l’air plus doux qui arrivera chez nous avec le retour du vent et de la pluie pour la semaine prochaine.

Dans la nuit de dimanche à lundi : arrivée de l’air doux et d’une perturbation pluvieuse. Après les dernières averses lundi matin et un réveil sans gel, le temps sera plus sec l’après-midi avec une alternance de passages nuageux et des éclaircies.

Mardi : une nouvelle onde pluvieuse arrivera dans ce flux maritime.