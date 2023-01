Météo : des précipitations encore importantes dimanche et lundi

La douceur de ce début d'année sera accompagnée de précipitations dimanche après-midi et lundi. Les 15°C ont déjà été franchis aux premières heures de dimanche, un record pour un 1er janvier, selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche après-midi, la nébulosité sera abondante et des précipitations tomberont sur l'ensemble du territoire. Les températures oscilleront entre 9°C en Hautes-Fagnes et 13°C en plaine.

Le vent de sud-ouest sera modéré, temporairement assez fort à la Côte. Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel restera très nuageux avec des pluies qui pourront être abondantes surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront entre 8 et 12°C.

Un début de semaine pluvieux

La semaine débutera sous la pluie lundi.

Dans l'après-midi, la perturbation transitera vers l'Allemagne, tandis qu'à l'arrière quelques éclaircies alterneront avec des averses. Les maxima, oscillant entre 9 et 12°C, seront atteints en matinée. Les températures descendront autour de 10°C dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Le temps sera plus sec et lumineux mardi, avec un peu plus de fraîcheur. Les maxima seront compris entre 5°C en Hautes-Fagnes et 8 ou 9°C en plaine. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré dans les terres, assez fort au littoral.