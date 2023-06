Météo des plages, zones de baignade et niveau des cours d'eau : les nouveautés de votre bulletin météo estival

Sur les cours d’eau wallons, on peut aussi circuler en kayaks ou en raft mais pas à n’importe quelles conditions. Et là aussi, c’est une question de météo : s’il pleut en abondance, le débit est trop important et donc dangereux et à l’inverse, en cas de sécheresse prolongée, le niveau est trop bas et ne permet pas la circulation des kayaks.