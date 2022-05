Météo : des orages intenses ce vendredi sur l'est du pays

Cet après-midi, ce front pluvio-orageux poursuivra sa route en direction de l’Est du Royaume. Les averses auront tendance à s’espacer en fin de journée et des éclaircies reviendront par les Flandres. Les cumuls, sur la journée, seront compris entre 10 et 20 litres au m² (plus, éventuellement, sous une cellule un peu plus intense). Attention au vent également : des rafales jusqu’à 50-60 km/h sont possibles sous les bourrasques orageuses dans l’est. Maxima : 16°C pour Ostende, 19°C pour Tournai, 21 à 23°C ailleurs !