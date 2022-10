Météo : des averses et des températures de saison ce jeudi

Pour cet après-midi, les averses seront moins fréquentes et plus espacées avec quelques éclaircies qui pourront se dessiner sauf sur le sud-est du territoire. Côté température, les maxima seront en baisse et se situeront entre 11 et 13 °C sur les hauteurs, 14 °C entre Charleroi et Mons, 15 °C de Namur à Anvers et jusqu’à 16 °C à Liège partout.