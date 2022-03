Météo de votre week-end : lumineux et plus frais

Comme ces derniers jours, le soleil sera au rendez-vous pour ce premier week-end de mars. Côté mercure, le gel sera bien présent au lever du jour. En journée, les températures baisseront dimanche.

Samedi : gel matinal et grand soleil

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera totalement dégagé. Résultat : des températures minimales négatives, avec du gel généralisé et marqué en Ardenne.

Pour votre matinée de samedi, plein soleil avec parfois quelques grisailles côtières. Cette même lumière va nous accompagner samedi après-midi. A noter, quelques petits cumulus qui pourront bourgeonner ici et là. Côté mercure, on reste dans des valeurs de saison entre 7 et 11 degrés.

Dimanche : ciel d’alternance, plus frais

Petit changement : le vent bascule au secteur nord-est, il devient plus modéré. Résultat : la sensation devient plus froide avec des nuages bas depuis d’Allemagne. Le tout, en alternance avec des éclaircies. Les maximales afficheront entre 2 et 7 degrés.

Soleil mais de plus en plus froid jusque jeudi

Lundi, le soleil sera de nouveau au rendez-vous. Le temps sera très froid au lever du jour avec des gelées répandues. L'après-midi, le mercure grimpera entre 5 et 8 degrés.

Mardi, le plein soleil reviendra, dans une ambiance toujours fraîche avec de fortes gelées matinales. Petite bise qui va renfoncer la sensation de froid. Les maximales afficheront entre 7 et 10 degrés. Peu de changement à attendre mercredi : toujours un temps sec, ensoleillé et frais.

Jeudi, encore du plein soleil mais avec une baisse des températures. La bise, le vent de secteur nord-est sera glacial. Il va souffler jusqu'à 50km/h avec en prime des températures basses : 2 à 6 degrés le ressenti sera donc hivernal.