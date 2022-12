La pluie reviendra en force dès dimanche matin sur les 3/4 ouest de la Belgique, faible et intermittente. Le temps restera plus sec de la Gaume à l’Ardenne. Le vent ne dépassera plus les 50 km/h. Toujours une douceur exceptionnelle avec souvent une douzaine de degrés.

Le front ondulant serpentera à nouveau à travers tout le pays en après-midi, apportant un temps couvert et pluvieux partout, la pluie s’intensifiera par rapport au matin. Le vent de sud-ouest sera modéré et la douceur restera toujours présente bien qu’en léger recul.