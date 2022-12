Météo : de la neige sur une grande partie du pays ce lundi

Cet après-midi, alors que les flocons continueront toujours de tomber sur le sud du pays, le temps deviendra plus sec par l’ouest. La perturbation s’éloignera progressivement du territoire par le nord. À l’arrière, un temps plus calme et plus sec s’installera avec les derniers flocons de la journée sur le nord et l’est du pays en fin d’après-midi. Côté accumulation, on attend entre 5 et 15 cm sur les hauteurs de l’Ardenne, entre 1 et 5 cm sur le centre du pays (le long du sillon Sambre et Meuse ainsi du côté de Mons). Les températures ne dépasseront pas les -1 à 0 °C sur les hauteurs, 3 °C le long du sillon Sambre et Meuse ainsi qu’à Mons, 4 °C à Bruxelles et jusqu’à 5 °C sur le nord-ouest du pays.