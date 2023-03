Nous aurons encore beaucoup de vent pour cet après-midi, avec près de 70 km/h en général. Côté ciel, nuages, éclaircies parfois larges, et averses se développeront un peu partout, même si le risque d’averses sera plus faible sur la Flandre occidentale et le Hainaut. Un coup de tonnerre sera possible localement, notamment près des frontières avec les Pays-Bas.

Les températures seront comprises entre 9 et 13°.