Météo de ce samedi toujours ensoleillée

Aujourd’hui le temps reste ensoleillé avec quelques passages de fins voiles d’altitude et de cumulus à la mi-journée.

Sous le soleil ce matin les températures affichent 6 à 8 degrés sur l’est, 8 à 9 dans le centre et 7 au littoral.

Cet après-midi, soleil radieux avec des températures élevées pour la saison affichant 20 à 22 degrés sur l’est, 23 dans le centre et un peu plus frais à la mer avec 16 degrés.

Ce soir et cette nuit, ciel dégagé, temps calme avec un ciel parfois voilé en soirée. Les températures seront toujours douces avec 10 à 12 degrés.

Demain matin les nuages d’altitude seront plus nombreux sur la Flandre et le Hainaut alors que le soleil s’impose de nouveau sur le reste du pays. Coté température 11 à 12 degrés en première partie de matinée et 18 à 21 degrés peu avant midi.

L’après-midi pas de changement avec des températures affichant 23 à 24 degrés sur l’est, 25 à 27 degrés en allant vers le centre et 23 degrés à la mer.

En cours de soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, quelques averses et orages pourront se produire sur l’ensemble du pays.