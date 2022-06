Météo de ce samedi : les rares pluies feront place aux éclaircies

Ce matin, quelques pluies très faibles et éparses glisseront du Hainaut et de la Campine vers le sud du Sillon Sambre-et-Meuse sous un ciel bien gris. Plus au nord en revanche, l’amélioration sera sensible au retour de belles éclaircies, surtout vers la côte. L’ambiance sera assez douce avec 12° à St Hubert, 17° à Namur et 18° à Tournai.