Météo de ce samedi : journée agréable en vue

Le début de semaine prochaine sera chaud et sous le soleil. Le vent s’orientera au secteur sud-est et fera remonter de l’air chaud en provenance du sud de l’Europe. Les maxima grimperont jusqu’à 34 °C localement lundi.

Le pic de chaleur semble se confirmer pour mardi et on pourrait atteindre 37 °C. La vigilance sera donc de mise pour tout le monde !