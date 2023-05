Météo de ce samedi en Belgique : ensoleillé et agréable

La matinée du dimanche de la Pentecôte se déroulera sous le soleil sur l’ensemble du territoire. On notera toutefois la présence d’un voile nuageux sur la Flandre orientale et vers les frontières avec les Pays-Bas. Les températures au lever du jour tourneront entre 9 et 11° en général.

Poursuite de belles conditions ensoleillées sur l’ensemble du pays dans l’après-midi. Toujours quelques voiles d’altitude à signaler, surtout en direction des côtes de la mer du Nord. La bise de nord-est restera sensible, voire assez soutenue près des côtes avec des rafales proches de 50 km/h. Les températures seront douces mais sans excès.