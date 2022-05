Météo de ce samedi : Après la pluie, le beau temps

Ce matin, des plaques de brume et de grisaille sont présentes en ce début de matinée, puis le ciel hésitera entre belles éclaircies et nuages, mais temps restera sec et très lumineux. Niveau températures, c’est la douche froide par rapport aux jours précédents avec 7° à St Hubert, 9° à Namur et 11° à Ostende ...