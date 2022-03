Météo de ce mercredi : grande douceur et un ciel orange

C’est une dépression située sur le Maroc qui sera demain centrée sur le nord de l’Algérie qui est responsable de cette remontée de sable et aussi de cette remontée d’air doux (ce mercredi sera la plus douces des journées de la semaine avec des maxima compris entre 15 °C et 19 °C). Le vent de secteur sud-est est suffisamment fort pour que les particules de sable se déplacent jusqu’à nos régions et même possiblement au-delà. On voit bien le sable présent en France sur l’image satellite de la Nasa. Ces particules vont remonter jusqu’à nos régions.