Météo de ce mardi : lent retour d'un temps sec

La nuit de mercredi à jeudi, le ciel se couvre à nouveau et des averses en provenance de France traverseront le pays d’ouest en est.

La matinée de jeudi sera donc grise et pluvieuse puis l’après-midi, nous devrions retrouver un temps plus sec avec des éclaircies plus larges sur le nord du pays que sur le sud. Les températures toujours très douces se maintiendront entre 17 et localement 20°C. Le vent de sud restera faible.

La nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, de nouvelles lignes d’averses concerneront d’abord et essentiellement le sud de nos régions puis nous devrions retrouver un temps plus sec au fil des heures.

Vendredi, le vent de sud va se renforcer avec des rafales de 50 km/h et les maxima resteront exceptionnellement doux : 16 à 20°C.

La tendance pour samedi serait un temps sec mais avec deux à trois degrés de moins tandis que de nouvelles averses pourraient nous revenir dimanche dans une atmosphère à nouveau bien radoucie.