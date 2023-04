Lundi matin, nous conserverons ces nuages assez nombreux mais le temps sera sec et lumineux. Le vent sera faible et les températures en hausse rapide en cours de matinée. En après-midi, les nuages seront plus menaçants et pourront localement donner une ondée ou une averse ici et là. Un caractère orageux sera également probable. Les températures seront clémentes, et de saison sous un vent sensible de nord-ouest.