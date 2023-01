Météo de ce dimanche : les flocons virevolteront sur le sud est du pays

Ce matin, les nuages bas domineront nettement sur l’ensemble du pays, lâchant quelques flocons à l’est sur l’Ardenne et débordant vers Namur et Liège, un chouïa plus conséquents sur les Hautes-Fagnes (1 ou 2 cm). Quelques éclaircies perceront essentiellement sur les Flandres. Le gel est modéré, parfois marqué dans les Fagnes.