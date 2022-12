Mercredi, nous devrions retrouver une journée plus sèche, un peu plus lumineuse et un rien moins venteuse. Les maxima de 6 à 10°C resteront doux pour la saison. Par contre, des zones de pluie un peu plus actives sont en embuscade sur le proche Atlantique et devraient nous concerner jeudi et vendredi, mais la précision est encore difficile. Seule certitude, ce sera gris et humide, mais aussi toujours très doux : 9 à 13°C jeudi avec pas mal de vent, 10 à 14°C vendredi également avec pas mal de vent. Les probabilités d’un Noël blanc chez nous disparaissent complètement.