Météo de ce 15 août

Ce matin quelques pluies restent présentes sur l’est du pays, du Limbourg au Luxembourg, Liège et peut-être Namur. Ailleurs le temps est sec avec des éclaircies, des nuages et des températures affichant 16 à 17 degrés sur l’ensemble du royaume.

En fin de matinée le temps est sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le mercure affiche 20 degrés à Spa et Virton, 21 à Bruxelles, Charleroi et 19 au littoral.

Cette après-midi le soleil est davantage présent sous forme d’éclaircies mais nous ne sommes pas à l’abri d’une petite averse.

Les températures de saison affichent en milieu de journée 22 degrés à Saint-Hubert, 23 à Spa, 25 à Liège, 24 dégréés à Mons et Charleroi mais pas plus de 20 degrés à la mer.

Ce soir et cette nuit le temps sera généralement sec avec des températures au-dessus de 15 degrés.

Demain matin, le temps reste sec avec de fréquentes éclaircies et un mercure bien doux affichant 19 à 21 degrés en milieu de matinée.

L’après-midi le ciel sera variable avec de possibles pluies sur l’est. L’ambiance sera lourde avec 24 degrés à Liège, 22 à Spa, 24 degrés dans le centre et 21 à la côte.