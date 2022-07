Météo : davantage de nuages ce dimanche

Cet après-midi le ciel reste très nuageux de la province de Namur à l’Ardenne et en campine. Du Hainaut à Anvers les éclaircies sont de retour, le soleil s’impose en Flandre et au littoral. Le mercure affiche 16 à 17 degrés sur les hauteurs, 22 degrés à Liège, 21 à Namur, 24 dans le centre et 19 degrés à la mer.