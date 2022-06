Météo conforme à un début d'été, ce jeudi

Samedi et dimanche, les prévisions s’affinent : la Belgique restera dans l’air chaud et instable. Des orages pourraient déjà se produire en journée samedi, ils remonteront de la France vers le sud de nos régions et se déplaceront aussi d’ouest en est. Au niveau des températures, cela donnera 19°C en bord de mer samedi, 23 à 25°C des reliefs vers le centre avec, entre les orages, de belles éclaircies.

Un peu de changement dimanche avec déjà des coups de tonnerre possibles le matin à partir de la frontière française. On slalomera entre les orages parfois violents et il fera encore chaud et lourd : 21 à 23 ou 24°C.

A priori, lundi, nous perdrions quelques degrés entre averses et éclaircies : 18 à 21°C.

Le repli des températures semble se confirmer mardi.