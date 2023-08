Météo : comment détecte-t-on les impacts de foudre à la seconde près lors d’un orage ?

Le site Blitzortung est l’un des sites de référence en la matière. Si on prend pour exemple la situation orageuse du 22 juin dernier, présenté sur la carte ci-dessus, l’ambiance électrique était bien présente chez nous et nous y voyons bien le déplacement des différents impacts de foudre. Chaque impact de foudre est représenté sur la carte par une petite croix (+). Plus celle-ci est claire, plus l’impact est récent. À l’inverse, si la croix est plus foncée (exemple rouge), plus l’impact sera plus ancien. Ceci nous permet d’avoir une idée du déplacement dans le temps ainsi que de l’évolution sur une zone géographique quelconque.

D’autres méthodes existent

D’autres méthodes existent, mais elles sont moins précises. On peut, par exemple, servir de satellites. Avec un tel recul et l’absence de contact avec le sol, la précision est évidemment plus réduite qu’avec une méthode de triangulation. Autre problème posé par l’utilisation d’un satellite : puisque celui-ci n’est pas muni des mêmes capteurs, il est incapable de différencier les éclairs tombés au sol ou pas.