Météo changeante ce samedi

Ce matin, le ciel sera nuageux à partir de l’ouest et quelques pluies éparses feront leur apparition du Hainaut au Littoral. Ailleurs, les éclaircies céderont peu à peu la place aux nuages mais le soleil résistera encore assez bien à l’est du pays.

Après-midi, les nuages s’imposeront partout ou presque, laissant passer quelques éclaircies surtout sur le sud-est du pays. Max : 20 à 25°.

L’activité pluvieuse va se renforcer en fin d’après-midi sur la grande partie centrale (Hainaut, Namur et région bruxelloise) jusqu’à minuit. On pourra avoir des éclaircies entre les gouttes (cumul entre 10 et 20°). Quelques coups de tonnerre seront possibles par endroits, avant un retour au calme en seconde partie de nuit et des averses en nette diminution.

Demain, le ciel sera plus dégagé à l’Ouest et plus chargé à l’Est. Quelques gouttes seront possibles vers le Luxembourg. Max : 19 à 23°.

Lundi, toujours ces nuages assez nombreux sur le sud-est de la Belgique avec quelques possibles. Temps assez ensoleillé ailleurs et températures agréables.

Mardi et mercredi ensoleillés également et sans pluie. Les températures seront en hausse avec des pointes à 29° mercredi et jeudi. Puis on attend une dégradation pluvio-orageuse.