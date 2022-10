Météo ce lundi : sec le matin, plus instable l’après-midi

L’anticyclone qui nous protège déjà depuis plusieurs jours, va se décaler vers le centre de l’Europe favorisant l’arrivée d’un temps un peu plus instable uniquement pour ce lundi. Puisqu’à partir de ce mardi, les hautes pressions vont gonfler sur notre royaume nous permettant de profiter de belles journées lumineuses.

Avant le retour d’un temps plus perturbé, le temps est encore bien dégagé ce matin, surtout sur le sud du sillon Sambre et Meuse avec très localement un peu du brouillard. Sur le centre et le nord du pays, les nuages vont devenir de plus ne plus nombreux en cours de matinée mais sans précipitation. Au niveau des températures, les minima varient entre -3 °C sur l’Ardenne, 8 °C sur le centre et 10 °C en bord de mer sous un vent faible de sud-ouest.