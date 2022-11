Météo : ce jeudi marque le retour du soleil et d’un temps sec

Cet après-midi, le temps restera sec et lumineux avec un soleil généreux même si le ciel sera un peu plus voilé d’ici 15 heures. Un peu plus de grisaille sur le sud du pays. Les températures maximales se situeront entre 7 °C à Saint-Hubert, 9 °C à Spa, 10 °C à Charleroi et Virton, 11 °C entre Namur et Liège et jusqu’à 12 °C partout ailleurs.