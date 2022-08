Météo caniculaire de cet été : 2022 à l’extrême opposée de 2021 et pourtant, ce sont "les deux faces d’une même pièce"

À quoi est-ce dû ?

Ces situations de blocage ne sont pas nouvelles, précise François Massonnet : "On en a depuis longtemps et on en aura toujours."

"En Arctique, il fait froid ; en moyennes latitudes, il fait beaucoup plus chaud ; et comme l’Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que nos régions, ça ramollit, quelque part, la pression atmosphérique qui peut devenir plus sinueuse et venir piéger des parties de l’Europe, soit dans une zone plus chaude (quand c’est un anticyclone qui est bloqué, ndlr) soit dans une zone plus froide (quand c’est une dépression qui est bloquée, ndlr)", explique-t-il.

Quant à savoir pourquoi c’est un anticyclone qui est bloqué plutôt qu’une dépression ou inversement, "c’est complètement lié au hasard parce que la circulation atmosphérique est très chaotique, très variable".

Les conséquences de la hausse des températures

Le problème est qu’avec le réchauffement climatique (et donc la hausse des températures observée depuis ces 30 dernières années), "on remarque qu’il y a une répétition de ces phénomènes de blocage qui ont tendance à durer plus longtemps dans le temps", nous expliquait dans l’émission Déclic du 18 mai dernier Pascal Morman, climatologue à l’IRM.