Vous êtes nombreux à réagir, depuis hier, sur notre groupe Facebook Météo RTBF – Ciel Partagé car les 20° promis depuis plusieurs jours n’étaient pas au rendez-vous. En lieu et place d’un temps ensoleillé et de températures printanières nous avons eu droit à un ciel gris – jaune et de la fraîcheur.

Et comme vous le voyez sur la carte, le contraste est même marqué !