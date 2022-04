Météo assez lumineuse pour ce dimanche

Cet après-midi, le ciel sera généralement variable et les éclaircies alterneront avec les passages nuageux. Le temps devrait être sec partout, hormis quelques gouttes possibles en Ardenne sous un nuage plus épais. Le vent sera sensible et orienté au secteur nord-est. Les températures maximales resteront bien agréables et s’établiront entre 13 et 15°C sur le relief ardennais, 15°C à la côte, 18°C de Liège à Mons, et 19°C dans la région bruxelloise, près de Tournai et en Flandre.