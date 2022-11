Dans le Déclic Culture, Julie Morelle invite Thierry Bellefroid afin de parler la BD Métempsychose d’Alex Barbier.

L’auteur nous ayant quitté en 2019, il s’agit ici d’un album post-mortem. Ce livre a la particularité d’être composé uniquement d’images, et plus précisément de toiles peintes par Alex Barbier lui-même. L’idée de réaliser une bande dessinée à l’aide de ses peintures vient de son éditeur Thierry Van Hasselt. L’auteur et peintre est malheureusement décédé avant d’avoir ajouté le texte. Thierry Bellefroid justifie cette absence de mots :

En réalité il n’y a pas besoin de texte, on se rend compte qu’à certains moments on peut arriver à faire un travail poétique avec l’image, un travail de scansion, un travail qui suscite l’imaginaire chez les lectrices et les lecteurs, et dont chacun va créer sa propre histoire.

Métempsychose hypnotise les lecteurs à travers les lieux marquants de la vie d’Alex Barbier sans l’aide de narrateur ni de personnages.

Disponible aux éditions Frémok, la sortie du livre s’accompagnera d’une exposition à la galerie Martel du 20 octobre au 26 novembre.