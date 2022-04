Metaveste : l’application pour ressentir la météo sans sortir de chez soi

Il faudra se mouiller pour présenter la météo

L’expérience Metaveste se déclinera sur toutes les plateformes de la RTBF. En radio, Denis Collard et ses collègues présenteront une météo plus immersive, au cœur des éléments reconstitués au sein du Cube de Viva For Life, transformé en studio de cinéma. En télévision aussi, on promet davantage d’effets spéciaux : gros spots, jets d’eau et ventilateurs plongeront les présentateurs au cœur de la météo du jour. Pour être sûr que le message passe auprès des auditeurs/spectateurs.