Metaverse, magasins connectés, traçabilité : comment les technologies vont transformer la mode.

Dans leur rapport State of Fashion Technology Report 2022, McKinsey et The Business of Fashion ont dévoilé les leviers sur lesquels l'industrie de la mode a tout intérêt à agir pour "optimiser ses ressources technologiques". Le metaverse, à travers les NFT et la mode numérique, arrive en tête de liste mais l'analyse insiste sur un point important : "La valeur marketing de la mode numérique et des jetons non fongibles (NFT) est désormais évidente mais les marques de mode devront faire la part des choses entre les opportunités concrètes et le battage médiatique pour générer des flux de revenus durables".

Alors que les marques multiplient les expériences dans ces univers pour séduire les plus jeunes, il apparaît en effet, au regard de plusieurs sondages, que ces derniers n'en sont pas si friands.

L'objectif pour les marques sera de cibler les initiatives qui feront toute la différence.

"Les entreprises de mode axées sur l'innovation et la commercialisation dans les metaverses pourraient engranger plus de 5% de leurs revenus à partir d'activités virtuelles au cours des deux à cinq prochaines années. La tâche des décideurs consistera toutefois à se concentrer sur des opportunités spécifiques."